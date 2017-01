Titelthema 2/2017 "Kurzschwanzkrebse"

Echte Luftatmer: Landkrabben

Als Landkrabben bezeichnet man vor allem Arten aus der Familie Gecarcinidae, die sich überwiegend an Land aufhalten. Aber auch einige Scherenträger der Schwesterfamilie Sesarmidae (Mangrovenkrabben) sowie manche der primären Süßwasserkrabben sind echte Landbewohner. Die taxonomisch in die Süßwasserkrabben-Familie Gecarcinucidae einsortierte Spezies Austrothelphusa transversa in Australien überlebt sogar in der Wüste. | VON OLIVER MENGEDOHT

Doch bleiben wir zunächst bei den „klassischen“ Landkrabben, die das Meer nur noch für die Entwicklung ihrer Larven benötigen. Die am häufigsten im Handel und in den Aquaterrarien auftauchende Art ist Cardisoma armatum aus Westafrika. Sie ist von allen Angehörigen der Familie Gecarcinidae wohl am wenigsten tolerant gegenüber Trockenheit (Burggren & McMahon 1988). Man findet die Harlekinkrabbe mehrere Kilometer landeinwärts, aber immer in feuchter Umgebung.

