Titelthema 6/2017 "Wie aus dem Ei gepellt ..."

Wie aus dem Ei gepellt ...

Hat sich der Fischembryo im Ei entwickelt, waren unsere Nachzuchtbemühungen erfolgreich. Dem zarten Organismus steht aber noch ein wichtiger Schritt bevor: Er muss die Eihülle durchstoßen. Wie gelingt es ihm, die feste Schale aufzubrechen? | Von Roland Schreiber



Eier, wir brauchen Eier!“ Als eingefleischter Aquarianer fühlte ich mich von diesem fast schon legendären Satz des ­ehemaligen Fußball-Nationaltorhüters Oliver Kahn natürlich sofort angesprochen. Das Thema ist für uns vor allem deshalb

so interessant, weil ein überwiegen­-der Teil der Aquarienfische zu den ­eierlegenden Arten gehört, deren Nachwuchs durch eine feste Schale, eben das Ei, geschützt ist. Über Fischlaich wurde schon einiges geschrieben, aber haben Sie sich schon ein­-mal gefragt, wie es dem kleinen Em­bryo eigentlich gelingt, während des Schlupfvorgangs die harte Eihülle zu durchbrechen?



Kein Ei gleicht dem anderen

Eines der Themen, die für uns die Aquaristik so interessant und gleichzeitig so schwierig machen, ist zweifellos die Vermehrung der einzelnen Fischarten. Im Lauf der Evolution bildeten sich hier verschiedene „Methoden“ heraus. Neben der Viviparie (lat. viviparus = „lebendgebärend“) und der Ei-Lebend-Geburt oder Ovoviviparie (oviparus = „Eier legend“), einer ganz speziellen Art und Weise der Fortpflanzung, ist die Oviparie bei den Knochenfischen (Teleostei) die häufigste Fortpflanzungsstrategie.

