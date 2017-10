Titelthema 8/2017 "Schneckliches"

Die Süßwasserkrabben von Pulau Langkawi

Langkawi, das „Juwel von Kedah“, eine Gruppe von 104 Inseln in der Andamanen-See, ist Teil des malaysischen Bundesstaats Kedah. 51 Kilometer westlich des Festlands gelegen, ist Pulau („Insel“) Langkawi mit 478,5 Quadratkilometern die größte Insel der Gruppe. Ihr Klima ist tropisch schwül, mit einer Feuchtperiode von September bis Mitte November. Vom höchsten Punkt, dem Gipfel des Gunung („Berg“) Rayas, strömen zahlreiche Flüsse in ­verschiedenste Teile der Insel. Langkawi ist gesegnet mit einer Vielzahl wunderschöner ­Wasserfälle, in denen sich eine faszinierende Fauna verbirgt. | Von Y. C. Paul Ng

Im Dezember 2016 hatte ich im Rahmen eines dreitägigen Fami­lienurlaubs erstmals das Vergnügen, Pulau Langkawi zu besuchen – nur einen 90-minütigen Flug von meiner Heimat Singapur entfernt.

Als Aquarianer, der sich vor allem für Süßwasserkrabben interessiert, hatte ich zuvor Nachweise von Krabben und Garnelen auf Langkawi ­recherchiert. Beim Durchforsten der ­Publikationen, die ich angesammelt hatte, war ich auf fünf zurzeit auf der Insel nachgewiesene Arten von Süßwasserkrabben gestoßen, je eine der Familien Potamidae und Sesarmidae und drei der Familie Gecarcinucidae. Aufzeichnungen deuteten zudem das Vorkommen mehrerer Garnelen an, und zwar Arten der Gattungen Aty­opsis und Macrobrachium.

Vor 1987 war die bekannte Süßwasserkrabben-Fauna Langkawis auf eine einzige Spezies beschränkt: Geosesarma foxi, 1918 von dem englischen Biologen Stanley Kemp auf dem Gunung Raya entdeckt. Dann beschrieben H. P. Ng und K. L. Peter Ng, Biologen der National University of Singapore, vier weitere Arten, von denen sich zwei nicht nur als wissenschaftlich neu, sondern auch als für die Insel ­endemisch erwiesen (Ng & Ng 1987).

Die beiden Forscher suchten allerdings nicht nach der Art G. foxi, die deutlich anders geartete Lebensraum-Präferenzen als die weiteren auf der Insel vertretenen Krabben haben: Sie bevorzugen bewaldete Feuchtgebiete in höheren Lagen. Bis jetzt ist diese Art ausschließlich auf Pulau Langkawi nachgewiesen.

Als ich mich auf meine Reise vorbereitete, stand genau diese Krabbe, G. foxi, ganz oben auf meiner Liste. Laut Ng (1988) stammten ihre einzigen Nachweise aus dem letzten Jahrhundert – ein totes, getrocknetes und ein von einem Auto überfahrenes Exem­plar! Geosesarma foxi zu finden und zu fotografieren sowie die anderen vier Süßwasserkrabben, die Pulau Langkawi bewohnen, sollten das Hauptziel meines kurzen Urlaubs sein.

