Meerwasser

Steinkorallen der Gattung Blastomussa

Blastomussa merleti gehört zu den ersten tropischen Steinkorallen, die Aquarianer erfolgreich in Wirbellosenbecken pflegten und vermehrten, und noch immer zählt diese Koralle zu den besonders beliebten Arten. | VON JOACHIM GROSSKOPF

In den letzten Jahrzehnten und mittlerweile auch im Hinblick auf den drohenden Klimawandel werden Korallen intensiv erforscht, sowohl bezüglich ihrer Taxanomie als auch hinsichtlich ihrer Lebensansprüche, wovon letztlich auch die Aquarienpflege profitiert. Dennoch ist noch manches unklar. So wird beispielsweise die erst kürzlich beschriebene Art Blastomussa vivida (Benzoni, Arrigoni & Hoeksema, 2014) seit vielen Jahren unerkannt in Aquarien gehalten (siehe unten). Nach wie vor ist nicht geklärt, wo die Gattung Blastomussa innerhalb der Ordnung der Steinkorallen (Scleractinia) überhaupt einzuordnen ist. Seit Kurzem werden die Angehörigen dieses Genus als nahe Verwandte der ebenfalls in Aquarien schon sehr lange gepflegten Blasenkorallen eingestuft.

