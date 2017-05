Meerwasser

Nadel-, Dorn- oder ­Vogelnestkorallen im Aquarium

Die in den meisten indopazifischen Riffen zahlreich vertretenen rund 40 Arten ­umfassenden Buschkorallen (Familie Pocilloporidae) verteilen sich auf die drei ­Gattungen Pocillopora, Stylophora und Seriatopora, von denen die Seriatoporen hier vorgestellt werden. | Von James W. Fatherree

Ihre Populärnamen Nadel-, Dornen- oder Vogelnestkorallen beziehen sich auf die fein- und dicht­ästige, oft kugelförmige Stöcke bildende Wuchsform dieser Busch­korallen, deren Durchmesser 40 Zen­timeter selten überschreitet.

Seriatoporen sind vorwiegend Flachwasserbewohner. Sie sind weit verbreitet und kommen in den Riffen häufig vor, jedoch nicht, wie man es bei den Pocillopora-Arten oft sieht, in größeren, zusammenhängenden Ansammlungen, sondern als isolierte ­Kolonien.

Normalerweise lassen sich Nadelkorallen von anderen Steinkorallen-Genera gut unterscheiden. Eine Identifikation der einzelnen Arten (laut WoRMS sind es neun) ist hingegen weit schwieriger und allein anhand des äußeren Erscheinungsbildes, also ohne eine nähere Untersuchung der Koralliten, wenig verlässlich.

Im Unterschied zu den Angehö­rigen der beiden Gattungen Pocillo­pora und Stylophora wachsen die ­Polypen der Seriatopora-Spezies in deutlichen Längsreihen (lat. series = „Reihe“).

Außerdem besitzt die Mehrzahl dieser Korallen dünnere Äste, die sich mehr oder weniger stark verjüngen; bei S. hystrix enden sie meist regelrecht spitz (gr. hystrix = „Stachelschwein“). Ein weiteres Merkmal der Nadelkorallen besteht darin, dass sich ihre Äste, nachdem sie sich verzweigt haben, oft wieder miteinander ver­binden.

