Meerwasser

Korallenwelse

Aus der Distanz hat man Mühe, in einem Schwarm juveniler Korallenwelse einzelne Fische zu erkennen. Man sieht eine Masse, die über den Meeresboden zu gleiten scheint. Darauf spielt der Gattungsname dieser marinen Welse an: plotos (gr.) = „fließend“. | Von Helmut Götheli



Meine erste Begegnung mit Korallenwelsen liegt mittlerweile etwas mehr als 25 Jahre zurück, sie fand in Watamu Bay an der kenianischen Küste statt und verlief eher enttäuschend. Durch ausgeprägte Gezeitenunterschiede fiel die Bucht bei Ebbe fast völlig trocken, sodass sich das Schnorcheln im flachen Wasser zwischen den Seegrasbeständen stellenweise sehr mühselig gestaltete. Da auch die Sicht meist bescheiden war, entschied ich mich nach wenigen ereignislosen Schnorchelgängen, meine sperrige Unterwasser-Kamera-Ausrüstung nicht jedes Mal mitzuschleppen.

So kam es, wie es kommen musste. Beim ersten Schnorcheln ohne Kamera begegnete uns in einiger Entfernung vom Strand ein großer Schwarm acht bis zehn Zentimeter langer, juveniler Gestreifter Korallenwelse (Plotosus lineatus). Der Schwarm mit einem Durchmesser von ungefähr einem Meter streifte unermüdlich zwischen den Seegrasbeständen über den Sandflächen der Bucht umher und ließ mein Fotografenherz höherschlagen.

Nach kurzem Abwägen meiner Chancen, die Fische wiederzufinden, entschied ich mich, zum Strand zurückzuschnorcheln und schnell meine Kamera zu holen. Gut zehn Minuten später war ich wieder an dem Ort, wo ich die Welse verlassen hatte, doch trotz intensiven und systematischen Absuchens der Umgebung konnte ich die Korallenwelse weder an diesem noch an den restlichen Tagen unseres Kenia-Urlaubs wiederfinden. Über 20 Jahre bis zu einer erneuten Begegnung mit diesen einzigartigen Fischen sollten vergehen ...

Korallen- oder Aalwelse bilden innerhalb der ungefähr 40 Familien mit über 3.400 Arten umfassenden Ordnung der Welsartigen (Silurifomes)

die Familie Plotosidae. Der gebräuchlichere deutsche Name „Korallenwelse“ ist eigentlich der weniger zutreffende, da nur eine Art, nämlich der Gestreifte Korallenwels (P. lineatus), tatsächlich in Korallenriffen lebt. Die seltenere Bezeichnung „Aalwelse“ dagegen bezieht sich auf die charakte­ristische Körperform aller Plotosiden.





