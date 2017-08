Meerwasser

Auf dem Weg zurück in Wasser

Woher kommt das große Interesse der Aquarianer an Fischen und anderen Organismen in Meeren, Seen und Flüssen? Die Wurzeln unserer Leidenschaft reichen weit zurück, wahrscheinlich sogar bis in die Vorgeschichte der menschlichen Spezies. | Von Martinus Fesq-Martin

Jeder Mensch entstammt auf zweifache Weise dem Wasser. Zum einen haben alle Landwirbeltiere Vorfahren, die bis vor rund 365 Millionen Jahren an aquatische Lebensräume gebunden waren. Zum anderen verbrachte jeder von uns ­seine ersten neun Monate in einem Aquarium, das mit Fruchtwasser gefüllt war. Sowohl die frühe stammesgeschichtliche Evolution unseres Bauplans als auch seine embryonale Entwicklung fanden in aquatischen Umwelten statt.

Diese Erkenntnis trifft jedoch auf die meisten Säugetiere zu, auf Elefanten und Schneeleoparden ebenso wie auf Gorillas und andere Primaten. Im Vergleich zu den übrigen Menschen­affen zeigt unsere Art aber eine aus­geprägte Affinität, die Ressourcen ­von Küstenlebensräumen zu nutzen. Archäologische Entdeckungen in Süd­afrika – aber auch in Deutschland – offenbarten Überlebensstrategien prähistorischer Menschen, die als aus­gereifte Anpassungen an marine und an Süßwasser-Ökosysteme interpretiert werden müssen.



Die Mollusken-Experten vom Kap

Die Kap-Region im Südwesten Süd­afrikas mauserte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Dorado für die Erforschung der Urgeschichte unserer eigenen Art. In bestimmten Höhlen wurden Artefakte und zahlreiche weitere Indizien für die Anwesenheit von Homo sapiens ausgegraben, die einen Zeitraum von rund 160.000 Jahren ­umfassen, darunter die ältesten von Menschen hergestellten Gegenstände, die die Definition von Kunst erfüllen. Besonders beeindruckend sind die symmetrischen Ritzmuster auf einem Ockerstück aus der Blombos-Höhle, gezeichnet vor über 75.000 Jahren (Stillbay-Kultur).

Dass gerade die Kap-Region so attraktiv für den frühen H. sapiens war, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit ökologische Gründe. Der Evolutionsbio­loge Curtis W. Marean von der Ari­zona State University beschreibt die urgeschichtlichen Vorzüge der Region Kapstadt: „Jene Menschen hatten Glück: Während Homo-sapiens-Populationen in anderen Gegenden zugrunde gingen, weil Kälte und Trockenheit ihre Nahrung dezimierten, fanden sie an diesem Küstenstrich ausreichend Meeresfrüchte und kohlenhydratreiche Gewächse.“

In der Höhle PP13B bei Mossel Bay ergab die Datierung von Schichten mit Resten von Miesmuschel- und Alikreukel-Schalen ein Alter von 164.000 Jahren! In jüngeren Schichten (110.000 Jahre) fanden sich auch Napfschnecken und Sandmuscheln, die dort verspeist wurden. Die prähistorischen Menschen müssen sich demnach bei ihrer Nahrungsbeschaffung aktiv mit der Wirbellosenfauna im Litoral aus­einandergesetzt haben.

