Meerwasser

Die Gestreifte Papierblasenschnecke

Nicht nur Nacktschnecken faszinieren durch Farbe und Form ihres Weichkörpers. Auch bei manchen Gehäuseschnecken ist der Körper auffälliger ist als die Schale. | Von Maren Gaulke

Der „aufgeblähte“ Trivialname von Hydatina physis, einer Meeresschnecke aus der kleinen Familie Aplustridae (vier Gattungen mit insgesamt zwölf Arten), bezieht sich auf die Schale. Sie ist sehr dünn und zerbrechlich, und die letzte Windung umschließt die älteren Windungen komplett, sodass sich eine rundliche oder blasenförmige Gestalt ergibt.

Das transparent bräunliche bis weißliche Haus ist mit gewellten braunen, schwarzen, grünlichen oder roten Linien verziert. Bei einem Spaziergang in der Gezeiten­zone findet man meist nur die ­maximal sechs Zenti­meter langen ­angeschwemmten Schalen dieser Schnecken-Spezies, die rund um den Globus in allen tropischen Meeres­gebieten verbreitet ist. Vollständig ­erhaltene Gehäuse sind wegen ihrer Fragilität allerdings die Ausnahme.

Ein zweiter, weniger gebräuchlicher Name für H. physis, „Meeres­rose“, bezieht sich auf den Weichkörper, der die Schale in großen, blass rosafarbenen bis burgunderroten und meist türkisblau eingefassten Rüschen umgibt und tatsächlich an Rosenblätter erinnert. Der große Körper, der etwa die doppelte Schalenlänge erreicht, kann nicht vollständig einge­zogen werden.

Erst bei näherem Hinsehen erkennt man die unterschiedlichen Abschnitte des Weichkörpers. Der Fuß wird durch große seitliche Fortsätze, die Parapodien, verbreitert. Der Kopf ist auf beiden Seiten von Mantel­fortsätzen umgeben, die ihn wie eine Maske einrahmen. In ihrer Mitte sind die nah beieinander liegenden, dunklen Augenflecke zu erkennen, die jedoch nur zur Licht- und nicht zur ­Objektwahrnehmung taugen.

Dafür aber hat die Schnecke eine Reihe weiterer Sinnesorgane: Die langen Rhinophoren, die beidseits des Kopfes seitlich unter der Maske hervorschauen, sind durch paarige Nerven mit dem Rhinophorenganglion im Kopf verbunden, das der Reizver­arbeitung dient.

den vollständigen Artikel finden Sie in Ausgabe 10/2017