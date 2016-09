Pflanzen

Neu in der Aquaristik – die Thymianblättrige Rotala

Diese erst kürzlich eingeführte Stängelpflanze ist eine farbenprächtige Art, die auf Steinen und auf anderen Pflanzen festwächst. In der Natur besiedelt sie stark besonnte Habitate mit felsigem Untergrund. Unsere Autorin brachte sie aus Maharashtra (Indien) mit und stellt sie erstmals als Aquarienpflanze vor. | VON CHRISTEL KASSELMANN

Noch eine Rotala aus Indien? In der Tat ist in Zukunft damit zu rechnen, dass aus diesem riesigen Land weitere Vertreter dieser Gattung für die Aquarienkultur eingeführt werden. Von den etwa 50 Arten dieses Genus aus der Familie Lythraceae (Weiderichgewächse) führen Lemiya et al. (2015) allein 29 für Indien an; von ihnen sind wiederum etwa 15 endemisch, kommen also nur in diesem Land vor (Prasad et al. 2013). Die in Aquarien etablierten Spezies R. rotundifolia, R. macrandra und R. wallichii sind ebenfalls in Indien verbreitet, aber nur R. macrandra ist dort endemisch. In der Natur sind diese Aquarienpflanzen in temporären Gewässern gewöhnlich kurzlebig (einjährig), was ihnen durch einen periodischen Wechsel von Trocken- und Regenzeiten aufgezwungen wird; nach der Trockenzeit entwickeln sie sich erneut aus Samen. Im Aquarium wachsen sie dagegen dauerhaft und ziehen auch nicht ein.

