Ein beachtliches Aronstabgewächs von den Philippinen

Die Art wurde erst vor drei Jahren auf der philippinischen Insel Cebu entdeckt. In den Aquarien unserer Autorin erweist sie sich als problemlos, schnellwüchsig und sehr vermehrungsfreudig. | VON CHRISTEL KASSELMANN

Die Gattung Schismatoglottis ist in der Aquaristik weitgehend unbekannt. Sie gehört wie Cryptocoryne, Lagenandra, Anubias und Bucephalandra in die umfangreiche Familie der Aronstabgewächse (Araceae). Aus dem etwa 120 Arten umfassenden Genus waren bisher keine aquatischen Spezies bekannt. Seit einigen Jahren wird zwar vereinzelt S. roseospatha kultiviert, die als Rheophyt in Sarawak (Borneo) auf Felsen vorkommt; die Art hat sich aber in der Aquaristik nicht durchgesetzt.

den vollständigen Artikel finden Sie in Ausgabe 2/2017