Keine launische Diva: Rotgrüne Nesaea

Eine launische Diva behandelt ihre Mitmenschen mal besser, mal schlechter und ist somit schwer einschätzbar. Auf Ammannia praetermissa trifft das nicht zu. Sie ist anscheinend immer schlechter Laune und tut das durch Wachstumsverweigerung kund. | Von Stephan Gohmann

Nachdem die hier beschriebene Art über 20 Jahre ohne wissenschaftlichen Namen war und als Rotgrüne Nesaea sowie als N. sp. und sp. „red“ bezeichnet wurde, beschrieb Kasselmann (2012) sie als N. praetermissa. Wenige Monate nach der Erstbeschreibung erschien die ­Publikation von Graham & K. Gandhi (2013), die aufgrund genetischer Untersuchungen festgestellt hatten, dass Nesaea und Ammannia zu einer monophyletischen Gruppe gehören; sie überführten deshalb die bis dahin ­bekannten Nesaea-Arten in die ältere Gattung Ammannia – ohne die kurz zuvor beschriebene Spezies N. prae­termissa. Kasselmann gruppierte sie kurze Zeit später ebenfalls in die ­Gattung Ammannia ein, weshalb die Pflanze nun botanisch korrekt A. praetermissa Kasselmann (2013) heißt.

Während die Benennung seitens der Wissenschaft mit A. praetermissa abgeschlossen zu sein scheint, ist die Herkunft wohl nach wie vor fraglich. Beheimatet irgendwo zwischen „weiß man nicht“ (Kasselmann 1999) und Westafrika (www.aquaticplantcentral.com), so mein momentaner Wissensstand nach Recherchen im ­Internet und in der mir zur Verfügung stehenden Literatur. Allerdings ist ­beides, Name und Herkunft, im aquaristischen Alltag von untergeordneter Bedeutung; deshalb geht es direkt weiter in Richtung Haltung.

Sieht man A. praetermissa im Handel, dann sticht ihr intensives Orange- bis Weinrot ziemlich deutlich hervor. Als ich sie vor diversen Jahren das erste Mal erwarb, war mir nicht klar, welche Probleme ich mir damit ins Haus holen sollte.

Eigentlich komme ich mit Aqua­rienpflanzen ganz gut zurecht, mein Motto lautet: „Kannste eine, kannste alle halten“, doch A. praetermissa zeigte mir, wo der Hammer hängt. Erst wunderschön rot, wurde sie im Lauf weniger Wochen grünlicher, kleiner, krüppeliger, kurzum, ein Abklatsch dessen, was ich in dem Verkaufsbecken ­gesehen hatte. Von Wachstum konnte gar keine Rede sein. In solchen Fällen wird man als großer, erfahrener Aquarianer wieder auf Normalformat geschrumpft.

Derartige Rückschläge kann man auf zweierlei Weise verarbeiten. Man trennt sich wegen unüberbrückbarer Differenzen von der Pflanze, oder man nimmt das Ganze als Herausforderung und hat eine neue Lebensaufgabe. Da in meinen Augen Dinge, die funktionieren, eher langweilig sind (deswegen habe ich ja auch Chemie mit Schwerpunkt Analytik studiert und bin in meinem beruflichen Leben mit der Lösung von Prozessproblemen sowie der Reklamationsbearbeitung befasst), wählte ich selbstverständlich die zweite Variante. Vorübergehende depressive Phasen seien nur beiläufig erwähnt.

