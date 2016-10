Reisen

Impressionen aus Istrien

Während seines Sommerurlaubs 2015 in Istrien begegnete unser Autor Spiegeleiquallen und anderen Meeresbewohnern sowohl am Strand als auch hinter Glas, nämlich im Aquarium in Pula. | VON UWE DOST

Istrien hatten wir 2015 zum Ziel unseres Sommerurlaubs auserkoren. Einer der Höhepunkte war der Besuch des Tular-Höhlenlabors in Slowenien in dem Städtchen Kranj. Dort trafen wir den Biologen und Projektmanager des Tular-Labors, Gregor Aljancic, der uns gestattete, einen Blick auf die seltenen weißen und schwarzen Grottenolme zu werfen (siehe DATZ 4 und 5/2016). Anschließend ging es weiter nach Kroatien, wo wir unweit von Rovinj unser Feriendomizil bezogen. Am späten Nachmittag fuhren wir in das Städtchen, um den Tag bei einem guten Abendessen ausklingen zu lassen. Wir parkten in der Nähe des Hafens, die See war ruhig, und bevor wir zum Stadtbummel aufbrachen, musste ich als Biologe und Aquarianer erst einmal über die Kai-Mauer ins Wasser äugen, um nach aquatischem Leben Ausschau zu halten.

