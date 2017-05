Reisen

Freilandbeobachtungen im Orinoco- und Negro-Einzug

Zu den Fischen, die auch außerhalb der Aquaristik gut bekannt sind, zählt der Rote Neon­salmler. Wegen seiner ungewöhnlichen, beinahe unnatürlich wirkenden prächtigen Färbung gehört dieser Salmler schon seit seiner Entdeckung vor 65 Jahren zu den beliebtesten ­Pfleglingen im Gesellschaftsaquarium. | Von Wolfgang Staeck



Bereits vor über 20 Jahren berichtete Geisler (1994), dass vom Roten Neonsalmler zwischen 1977 und 1981 jährlich zwölf bis 16 und im Jahr 1992 sogar 25 Millionen Stück aus dem Einzugsgebiet des Rio Negro in Brasilien exportiert wurden. Diese Zahlen werden durch aktuelle Ver­öffentlichungen bestätigt (Chao 2001; dos Anjos et al. 2007): Im Jahr 2005 war Paracheirodon axelrodi mit rund 22 Millionen Exemplaren bei Weitem der wichtigste und am häufigsten aus dem brasilianischen Bundesstaat Amazonas exportierte Aquarienfisch. Die Ausfuhr dieser Tiere erbrachte Einnahmen in Höhe von über einer Millionen US-Dollar. Hinzu kommen weitere Exporte aus den Einzugsgebieten des oberen Orinoco in Venezuela und insbesondere in Kolumbien.

den vollständigen Artikel finden Sie in Ausgabe 6/2017