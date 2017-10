Reisen

... bin hinterm Haus, schnorcheln!

Unverhofft kommt oft. Oder: Manchmal wird man zu seinem Glück förmlich gezwungen. | von Rainer Stawikowski

Es ist ärgerlich. Seit Tagen gibt es kein Benzin mehr, die meisten Tankstellen auf Kreta haben geschlossen, die Tanklastfahrer der Treibstofflieferanten streiken. Die Hintergründe kennen meine Frau und ich nicht, wir wissen auch nicht, wie lange der Ausstand dauern soll.

Unser Urlaub ist fast zu Ende, einen Tag haben wir noch. Aber wir sind nicht mehr mobil, unser Sprit reicht gerade für die Rückfahrt zum Flug­hafen in Iraklion. Schon während der beiden letzten Tage sind wir sparsam damit umgegangen, haben nur klei­nere Ausflüge unternommen und die nötigen Einkäufe erledigt. Heute muss das Auto stehen bleiben.

Was also tun an diesem herrlichen Sommertag? Der Himmel ist wieder so blau wie auf den Prospekten, die für das Reiseziel Hellas werben, aqua­marin über zerklüfteten Felsen, die rötlich braun einen weißen Sandstrand vorbildlich malerisch einrahmen. Das glasklare Wasser der Ägäis lädt zum Schwimmen, Schnorcheln oder Tauchen ein.

Ein bisschen so romantisch sieht es auch hier, bei Móchlos im Osten der Insel, aus. Sand gibt es zwar nicht, Felsen dafür umso reichlicher. Über weite Strecken ist die nördliche Küste 40, 50, 60 oder mehr Meter hoch und steigt fast lotrecht an. Aber unmittelbar hinter unserem Quartier, einem kleinen Ferienhaus, führt ein gar nicht so steiler Weg hinunter zum Wasser. An manchen Abenden haben wir uns dort auf einen großen Stein gesetzt und den Sonnenuntergang genossen.

Auf einem unserer Spaziergänge haben wir schon ein Jahr zuvor eine Mini-Bucht zwischen den Felsen gefunden, in deren klarem Wasser es sich herrlich schnorcheln lässt. Sie

ist nur wenige hundert Meter von unserem Abstieg entfernt und zweifellos das beste Exkursionsziel für unseren letzten Tag auf Kreta.

Gleich nach dem Frühstück mache ich mich auf den Weg, ausgerüstet mit Maske, Schnorchel und meiner kleinen Unterwasser-Fotoausrüstung (Canon 601 nebst Gehäuse). Was wird mein „Haus-Aquarium“ mir zum Abschied wohl bieten?

