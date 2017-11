Reisen

Für Sie besucht – das Aquarium in Antalya

Pfingsten 2016 verbrachten unser Autor und seine Frau ein paar Tage an der türkischen Riviera bei Belek, nahe Antalya. Als Aquarianer immer am Leben im und am Wasser interessiert, hatte er bereits vor Reisebeginn nach interessanten Zielen gesucht, ­Quellen, Flüsse und Seen, aber auch Schauaquarien. | von Uwe Dost

An einem Tag mit wechselhaftem Wetter fuhren wir nach ­Antalya und besuchten zuerst den beeindruckenden unteren Düden-Wasserfall (Asagi Düden Selalesi), auch Alexander-Fall genannt. Im Stadtteil Lara stürzen sich die Wassermassen des Flüsschens Düden über eine Breite von etwa 50 Metern von ­einem Kalksteinplateau 40 Meter tief ins Mittelmeer. Die riesige Travertin-Platte mitten in Antalya entstand über die Jahrtausende durch die Kalkab­lagerungen des Düden. Wahrlich ein lohnendes Ausflugsziel, insbesondere im Frühjahr, wenn der Fluss noch ordentlich Wasser führt!

Bereits auf der Fahrt zum Fall wiesen mehrfach Schilder den Weg zum Aquarium. Nach der Besichtigung des Asagi Düden Selalesi beschlossen wir daher, nun schon einmal fast mitten in der Millionenstadt (der Großraum Antalya zählt über 2,2 Millionen, die Stadt selbst gut 1,2 Millionen Einwohner), diese Gelegenheit zu nutzen.



Das Antalya-Aquarium

Die noch ziemlich neue Touristen-Attraktion öffnete im August 2012 ihre Pforten. Im Westen der Stadt wurde in Rekordbauzeit – weniger als ein Jahr – neben einem großen Einkaufszentrum in der Nähe des Konyalti-Strandes ein mehrstöckiger Bau hochgezogen. Neben dem Aquarium be­herbergt er einen Terrarien-Zoo, eine Schneewelt, ein 5D-Kino, Veranstaltungsräume, mehrere Cafés und Restaurants.

Auf einer Internet-Seite ist eine Animation zu sehen, die auf dem Dach eine weitere Attraktion zeigt. Der Text dazu beschreibt eine Malediven-Landschaft. Dort sollen Besucher zusammen mit ungefährlichen Haien und Rochen schwimmen können, außerdem soll die Fütterung dieser Tiere ­unter Anleitung möglich sein. Dieser Teil wartet aber wohl noch auf seine Fertigstellung.

Mustafa Akaydin, 2012 Antalyas Bürgermeister, erläuterte der Presse bei der Eröffnung des rund 38 Millionen Euro teuren Komplexes, wie wichtig diese Einrichtung für die Region und für den Tourismus sei. Konzipiert nicht als „normales“ Aquarium, werden diverse Schulungen angeboten, und es ist möglich, Räume für geschäftliche oder private Veranstaltungen zu mieten. Zudem beherbergt die Institution ein Tierkrankenhaus, in dem kranke Fische und verletzte Wasserschildkröten behandelt werden. Vor allem Unechte Karettschildkröten suchen in großer Zahl die Strände der Türkei zur Eiablage auf, immer wieder kommt es zu Unfällen mit Fischerbooten und durch Freizeitaktivitäten.

den vollständigen Artikel finden Sie in Ausgabe 12/2017