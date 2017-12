Reisen

Gewässer-Restaurierung erschafft urbanen Klarwassersee

Wann immer der Gesteinsabbau Hohlformen mit steilen Felswänden zurücklässt, entstehen – je nach Grundwasserspiegel – extreme Trockenstandorte oder nährstoffarme Kleinseen. ­Einfallendes Laub und der allgemeine Nutzungsdruck verwandeln kleine Steinbruchseen bald in trübgrüne Weiher, so auch am Riesenstein. Eine engagierte Tauchschule versuchte sich in Restaurierungsmaßnahmen. | Von Falk und Cornelia Wieland

Das gesamte sächsische Elbtal gilt als eine ausgeprägte geo­logische Störungszone. Im Karbon drangen granitische Schmelzen bis zur Erdoberfläche vor und schufen den Roten Granit des Meißner Massivs. Das mittelkörnige Gestein wurde seit 1830 am Nordostrand der Stadt ­abgebaut. Insgesamt entstanden 16 kleine Steinbrüche. Manche dieser Hohlformen sind längst wieder verschwunden, doch mindestens zwei der Felskessel wurden zu Seen, und ein Steinbruch arbeitet noch immer.

Im heutigen Steinbruchsee Riesenstein wurde vor allem dunkelroter Granit für Steinmetze zur Herstellung von Altären und Taufbecken gewonnen. Das begehrte Mineral kam einst unter dem Fantasienamen „Rose de Saxe“ in den Handel.



Riesenstein gestern und heute

Ganz in der Nähe von Meißens Elb­center liegt an der Niederauer Straße ein verwunschener grüner Winkel. Schaut man hinein, sieht man einen kleinen See, umgeben von knorrigen Weiden und überragt von fünf markanten Pappeln. Der kleine See mit dem großen Namen – Riesenstein – gegenüber der Arbeitsagentur wirkte vor wenigen Jahren noch wie ein eutropher Parkteich. Ein paar Seerosen zierten dunkelgrünes, wenig einladendes Wasser.

Doch das Team der Meißner Tauchschule „Abyss“ akzeptierte den vor Jahren angepachteten See ebenso motiviert als harten Arbeitsplatz wie einst die Bergleute. Engagierte Süßwassertaucher bildeten sich weiter, nahmen Kontakt zu Wissenschaftlern auf und verwandelten mit klassischen Restaurierungsmaßnahmen das Gewässer in einen mesotrophen Klarwassersee.

Die Crew rund um die Tauchschule, Helfer aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie die Mitglieder des angeschlossenen Tauchclubs arbeiteten über Jahre an einer Vision: „Wir erschaffen uns mitten in der Stadt einen klaren Tauchsee!“ Heute ist dieser Traum Wirklichkeit, doch der Weg war weit.

