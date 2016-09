Süsswasser

Harnischwelse aus Roraima

Im Frühjahr dieses Jahres waren die Fänger der Firma „Panta Rhei“ (Brelingen bei Hannover) wieder einmal auf der Suche nach aquaristisch neuen Harnischwelsen. Interessant an der Tour war, dass die angesteuerten Habitate schon mehrfach untersucht, die nun gefundenen Arten aber zuvor noch nicht nachgewiesen worden waren. | VON ANDREAS TANKE

Die Exkursion begann am Ende der Straße, nämlich am Rio Jatapu. Hier gelang es nun erstmals, Hypancistrus sp. (L 429) in einer etwas größeren Stückzahl zu fangen. Als wir die Art 2008 (Seidel 2009) fanden, entdeckten wir leider nur ein Einzeltier. In den folgenden Jahren wurde nur ein weiteres Tier im Rio Jatapu gekeschert.

den vollständigen Artikel finden Sie in Ausgabe 10/2016