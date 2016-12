Süsswasser

Wieder zwei L-Nummern (L 306 und L 398) aufgelöst

Die Gattung Panaqolus ist eng mit der DATZ verbunden. Sie wurde 2001 in dem Sonderheft „Harnischwelse“ von Isbrücker & Schraml aufgestellt; Typusart ist P. gnomus Schaefer & Stewart, 1993. Von Panaque unterscheidet sich das Genus Panaqolus zwar aus aquaristischer Sicht in erster Linie durch die geringere Größe seiner Mitglieder, aber die anatomischen Differenzierungsmerkmale sind das Fehlen eines ventrolateralen (seitlich parallel zur Bauchseite verlaufenden) Kiels auf dem Schwanzstiel (bei Panaque) und die Form der posterodorsalen (auf dem Rücken, mittig nach hinten weisenden) Kante der Supraoccipital-Platte (Hinterhauptschild): Sie ist zugespitzt (bei Panaque gerade). Anfangs taten sich die Wissenschaftler mit vielen der Gattungen, die in dem DATZ-Sonderheft beschrieben wurden, schwer, so auch mit Panaqolus. Frank Schäfer

