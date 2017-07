Süsswasser

Außergewöhnliche neotropische Welse in ihren Lebensräumen

Die Ordnung der Welsartigen (Siluriformes) ist mit etwa 3.400 Arten eine der größten Knochenfisch-Gruppen. Vor allem auf dem südamerikanischen Kontinent hat sich eine schier unglaubliche Vielfalt an Arten herausgebildet. Sie unterscheiden sich in Größe, Körperform und Beflossung, aber auch in ihrer Lebensweise und Fortpflanzungsbiologie teils erheblich. | von Ingo Seidel



In diesem Beitrag stelle ich einige bemerkenswerte südamerikanische Welsarten vor und schildere Beobachtungen in ihren Habitaten.



Pterobunocephalus depressus

Von den Bratpfannenwelsen (Familie Aspredinidae) wird zumindest die Art Bunocephalus coracoideus mehr oder weniger regelmäßig im Zoofachhandel angeboten. Es gibt aber noch viele weitere Gattungen und Arten, die sich gut für die Pflege im Aquarium eignen. Auch verschiedene Vertreter der Gattung Pterobunocephalus wurden bereits importiert. Sie zeichnen sich durch einen abgeflachten Körper und langen Schwanzstiel aus.

Vor mehreren Jahren beobachtete ich die Art P. depressus in einem kleinen Fluss in der Nähe der Stadt Pucallpa in Peru. Der Río Jordan war ziemlich klar und wies feinen, sandigen Untergrund auf. Die Fließwasserbewohner verbargen sich gern im ­Untergrund und waren deshalb nicht einfach zu fangen.





