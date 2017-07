Süsswasser

Welse aus Uruguay (1)

Anders als die Cichliden, die ja allesamt einer einzigen Fischfamilie angehören, handelt es sich bei den Welsen um die Vertreter mehrerer Familien. In diesem Beitrag stellt unser Autor einige Vertreter vor, denen er in Uruguay begegnet ist. | Von Uwe Werner



Die meisten Welse, egal aus welchen Gebieten der Erde, leben bodenorientiert, halten sich also bevorzugt auf oder dicht über dem Gewässergrund auf. Dort ist es in der Regel nicht sehr hell, sodass die Tiere stärkerer Beleuchtung nicht besonders zugetan sind, zumal die meisten von ihnen auch noch dämmerungs- oder gar nachtaktiv sind. So geht ihnen der größere Teil jener Fische, die es nicht so gern finster mögen, aus dem Weg und macht ihnen ihren Lebensraum nicht streitig.

In Uruguay – wie in den übrigen Regionen Südamerikas – gibt es nur wenige Welsgattungen und -arten, die auf Sandboden oder in Gewässern mit dichter Vegetation leben, während die Mehrzahl den felsigen Bodengrund besiedelt, wo gebrochene Steine, Kies oder Felsspalten Unterschlupfmöglichkeiten bieten. Zusätzlichen Schutz und Versteckplätze schaffen Wurzeln von Bäumen, Sumpf- und Wasserpflanzen, aber auch oft dicke Laub­ablagerungen in strömungsärmeren Ausbuchtungen der Flüsse und Bäche sowie in Stillgewässern, also Seen oder Überschwemmungszonen.

Die Besiedelung dieser Lebens­räume geht in der Regel mit einem ­bestimmten Nahrungserwerb einher. Manche Welse wühlen im Detritus und untersuchen den Sandboden auf Fressbares, andere finden im Laub Kleinkrebse oder Insektenlarven, wiederum andere weiden Aufwuchs mitsamt dem darin befindlichen tierischen Plankton von Pflanzenstängeln und -blättern, Steinen und Wurzeln, wobei einige Arten das Holz gleich mit abraspeln, was ihre Verdauung unterstützt. Wieder andere Spezies sind Raubfische, die ihre Beute nachts oder aus dem Hinterhalt überrumpeln.





