Süsswasser

Zwei Turmdeckel-Schnecken (1)

Seit ewigen Zeiten kennen Aquarianer die Malaiische Turmdeckelschnecke, während die viel hübschere Turmdeckel-Raubschnecke erst seit etwa 15 Jahren verfügbar ist. | Von Uwe Werner

Tropische Süßwasserschnecken sind bei Aquarianern beliebt, weil sie Algen und Futterreste fressen und interessante, manchmal auch hübsche Pfleglinge sein können. Ja, es gibt spezialisierte Liebhaber, die sich ganz und gar der Pflege und Nachzucht von Gastropoden verschrieben haben. Allerdings können Schnecken, wenn sie sich massenhaft vermehren, auch zur Plage werden, und dann ist guter Rat gefragt.

Turmdeckelschnecke

Das betrifft vor allem die Turmdeckelschnecke (Melanoides tuberculata Müller, 1774), deren Synonymliste so lang ist, dass sie den Rahmen dieses Artikels sprengen würde. Als deutschen Populärnamen fand ich im Internet unter anderem „Nadel-Kronenschnecke“, eine Bezeichnung, die ich vorher noch nie gehört hatte.

Die Art ist von Ostafrika bis Südostasien verbreitet, soll mittlerweile aber auch nach Südeuropa eingeschleppt worden sein. In Süßwasser-Habitaten am Golf von Mexiko verdrängt sie einheimische Arten. Ihre Bestände dort gehen wahrscheinlich auf Aquarien-Exemplare zurück, die Anfang der 1950er-Jahre in die Ge­wässer gelangten.

Die Turmdeckelschnecke besitzt ein gestrecktes, bis etwa 2,5 Zentimeter langes, turmartig zu einer Spitze gedrehtes und sehr stabiles Gehäuse mit meist acht bis 15 Windungen; es lässt sich mit den Fingern kaum zerdrücken. Wenn sich diese Schnecken, wie auch Clea helena, ganz in ihr Gehäuse zurückziehen, können sie es mit einem Deckel verschließen, dem Operculum.

Bei vielen meiner älteren Schnecken haben die Häuser weiße Riefen, vor allem an ihrer Spitze. Im Internet fand ich als Erklärung, dass die Schale aus einer inneren Kalk- und einer äußeren Proteinschicht besteht, die die Kalziumschicht schützt. Wird sie beschädigt, ist die Kalkschicht den Angriffen des Wassers ausgesetzt, was zu einem Problem werden kann, wenn es sauer ist, also einen pH-Wert unter dem Neutralpunkt aufweist, da Säuren Kalzium bekanntlich auflösen. So entstehen hässliche Löcher oder zumindest weißliche Stellen, an denen der Kalk frei liegt; sie verschwinden auch nicht mehr, weil die äußere Gehäuseschicht nicht regeneriert wird. Deshalb weisen die ältesten Schalenstellen am häufigsten solche Schäden auf. Eine vorbeugende Kontrolle des pH-Werts ist hier sinnvoller als Jammern. Was mich jedoch irritiert, ist die Tatsache, dass mein Wasser we­-der niedrige pH-Werte aufweist noch weich ist.

