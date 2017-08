Süsswasser

XXL-Nachzucht des Chamäleonsalmlers

Unter den über 250 Salmlerarten, die „die Hoffmänner“ in den vergangenen ­Jahrzehnten nachgezogen haben, gehört die hier vorgestellte zweifellos zu den ­spektakulärsten. | Von Peter und Martin Hoffmann

Mehrfach berichteten wir über diesen Salmler, unseren Lieblings-Beifang, in der DATZ, sogar schon sehr ausführlich (Hoffmann & Hoffmann 2001, 2004, 2009). Unseren aktuellen Nachzuchterfolg möchten wir interessierten Lesern dennoch nicht vorenthalten.

Vor drei Jahren hatten wir die letzten Exemplare von Hemigrammus coe­ruleus, wie immer als Beifang, von Aquarium Glaser (Rodgau) erhalten. Es handelte sich allerdings nur um zwei Tiere.

Leider sind diese Fische unter gezielt eingeführten Salmlern wie Carnegiella- und Gasteropelecus-Arten oder auch Nannostomus unifasciatus und N. trifasciatus inzwischen fast gar nicht mehr zu finden. Sie werden wahrscheinlich aussortiert, um art­reine Sendungen auf den Weg bringen zu können. Bis vor kurzem dürfte also ein bewusster Import von H. coeruleus in größerer Stückzahl sicher nicht erfolgt sein (siehe unten).

Die beiden Tiere waren halbwüchsig, und an eine Nachzucht war noch nicht zu denken. Aber wir hatten natürlich Geduld und achteten sorgfältig auf die Fische. Erfreulicherweise handelte es sich tatsächlich um ein Pärchen.

Die Salmler wuchsen heran, und eines Tages bemerkten wir, dass sich das Männchen um sein Weibchen bemühte. Es präsentierte sich mit kräftig roter Körperfärbung und schwarzen Flossen.

Also setzten wir das Paar in unser Gesellschaftszuchtbecken (GZB; Hoffmann & Hoffmann 2008) und hofften – zum x-ten Mal – auf einen Nachzuchterfolg. Wie viele solcher Ansätze wir mit dieser Art bereits begonnen hatten und erfolglos wieder abbrechen mussten, wissen wir nicht mehr, wir haben sie nicht gezählt.

Immer wenn wir andere, neue Salmlerarten erfolgreich vermehrt hatten und das GZB leer stand, kam das Coeruleus-Pärchen zum Einsatz. Mittlerweile hatten beide Tiere eine Totallänge von 60 Millimetern erreicht, und das Weibchen zeigte sichtbar Laichansatz.

Die Wasserverhältnisse hatten wir durch Zugabe reinen Regenwassers auf folgende Werte eingestellt: 85 µS/cm; pH etwa 6,5; 24 °C.

den vollständigen Artikel finden Sie in Ausgabe 9/2017