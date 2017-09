Süsswasser

Einfluss von Gewittern auf das Laichverhalten von Fischen

Auf manche „Story“ kommt ein Autor in einer schlaflosen Nacht, er wird von Freunden oder dem Ehepartner darauf hingewiesen, dass es schon merkwürdig sei, was er da gerade treibt. Manchmal bringt einen auch der Redakteur der DATZ auf eine Idee: „Etwas lustig könne die Geschichte ruhig sein“, meinte er, und sogleich fiel mir ein Erlebnis ein, das sich vor nicht allzu langer Zeit genau so und nicht anders zutrug. | Von Roland Schreiber

Wieder einmal war eine für mich neue und interessante Art im Handel aufgetaucht: der Assel-Kugelfisch (Colomesus asellus), einziger Süßwasserkugelfisch Südamerikas, mit riesig großen Kulleraugen und einer (wie meine Frau meinte) „echt süßen“ Schwimmweise.

Ein gutes Dutzend der bereits geschlechtsreifen Tiere bezog eines meiner größeren Aquarien. Ihre Pflege erwies sich als einfach, was die Berichte bestätigte, die ich über die Art gelesen hatte. Nur bezüglich der Nachzucht scheint sie eine dieser „harten Nüsse“ zu sein.

Nach intensiver Recherche stieß ich auf Hinweise, dass C. asellus wohl den saisonalen Zyklus (Hoch- und Niedrigwasser) benötigt, um sich fortzupflanzen. Die Tiere wandern mit ­Beginn der Regenzeit von den austrocknenden Auenseen in die größeren Flüsse und laichen dort. Die geschlüpften Larven durchleben offenbar in Ufernähe eine planktonische Phase und werden durch starke ­Niederschläge ins offene Wasser gespült (Araujo-Lima & Oliveira 1998; Araujo-Lima et al. 1994).

Aus meiner Sicht war dieser Fisch ein typischer Fall für die sogenannte Kirschbaum-Methode, die wechselnde Niedrig- und Hochwasserbedingungen simuliert und den Tieren den Beginn einer Regenzeit (Fortpflanzungszeit) vorgaukelt.

So weit, so gut. Die meisten dieser Bedingungen (Veränderungen der Wasserchemie und des Wasserstands, Regensimulation) lassen sich pro­blemlos imitieren. Ich hatte jedoch in einem älteren Aquarienbuch (Scheurmann 1989) gelesen, dass heraufziehende Gewitter besonders stimulierend zu sein scheinen. Vor allem laute Donnerschläge und grelle Lichtblitze scheinen von den empfindlichen Organen der Tiere (Augen, Seitenlinie) wahrgenommen und als Startschuss für die beginnende Regenzeit (= Laichphase) interpretiert zu werden. Die Autorin imitierte Tropengewitter mithilfe des Blitzgeräts ihrer Kamera und lautes Backblech-Schepperns in der Küche.

