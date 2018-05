Süsswasser

Früher nannte man sie Chamäleonfische oder Topfgucker

Zumindest bei B. badis bestehen noch geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ausprägung und „Zurschaustellung“ der vertikalen Streifen oder Balken. Bei den Weibchen sind sie meist relativ schmal, rotbraun und nicht unterbrochen (gelassene, neu­trale Stimmung; vor dem Laichen und während des Laichakts dann breiter). Bei den Männchen erscheinen die Vertikalstreifen zumeist dunkel graublau bis schwarz und sind fast immer breiter angelegt und teilweise unterbrochen.

Im Gegensatz dazu zeigten meine Weibchen von B. cf. kanabos („Flat Face“) selten diese rotbraunen Streifen. Nur kurz vor dem und beim Laichen traten die Vertikalstreifen in ­dieser Färbung auf. Im „Alltag“ und bei aggressiver Stimmung waren die Streifen eher dunkelgrau. Allerdings sind diese Farbdarstellungen nur ­momentane Zustandsbeschreibungen der „Chamäleonfische“. Hinzu kommt, dass sich die Färbung der Tiere oft dem Untergrund oder der Umgebung anpasst (dunkler Unterstand, heller Bodengrund).

Übrigens zeigen die meisten Badis-Weibchen während des Laichens diese rotbraunen Vertikalstreifen auf hellem Grund. Bei B. blosyrus sind sie im Vergleich viel breiter und erscheinen nicht so deutlich abgesetzt, da sie bei den Weibchen ohnehin meist bräunlich rot auf graubraunem Grund getönt sind. Bei B. ruber hingegen nahm ich die rotbraunen Streifen nie wahr. Hier zeigten die Weibchen oft graue Vertikalstreifen, wie es für ängstliche oder aggressiv gestimmte Tiere anderer Badis-Taxa typisch ist.

