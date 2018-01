Reisen

Freilebende Buntbarsche in Hévíz

Zu den Fischen, die in europäischen Gewässern heimisch geworden sind, gehören auch diverse Buntbarsche, in erster Linie Arten, die in der Aquaristik als anpassungsfähig, robust und durchsetzungsstark gelten, was ja nicht überrascht. Seit einigen Jahren verfolge ich die diesbezügliche Berichterstattung aufmerksam.



2016

Nachdem ich mehrere Reisen nach Villach in Kärnten (Österreich) unternommen hatte, wollte ich weitere ­Habitate in Europa kennenlernen, in denen tropische Pflanzen und Fische, in erster Linie Cichliden, vorkommen. Hévíz in Ungarn wird in diesem Zusammenhang immer wieder erwähnt (Geiger 2012). So trug ich mich schon seit einiger Zeit mit dem Gedanken, den Ort einmal zu besuchen.

Im Juli 2016 nutzte ich einen kurzen Urlaub, um über Wien nach Ungarn zu fahren und einige Tage in Hévíz zu verbringen. Die Anreise mit dem Auto verlief reibungslos, die Strecke ist überschaubar und abwechslungsreich, sodass schon die Hinfahrt ein angenehmes Erlebnis ist.

Im Vergleich zum österreichischen Villach gehen die Uhren in Hévíz allerdings etwas anders. Der Ort ist ein klassisches Touristenziel mit entsprechender Infrastruktur – und von einer herzlichen Gastfreundschaft seiner Bewohner geprägt. Spontan eine Unterkunft zu bekommen ist kein Pro­blem; im Gegenteil, das Angebot ist groß.

